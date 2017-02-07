版本:
中国
亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 15:09 BJT

日本债市：指标日债小升，无视10年期公债标售结果乏善可陈

当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.225%     -0.5   -0.220%
    五年期公债        -0.090%     -0.5   -0.085%
    10年期公债        0.095%     -0.5    0.100%
    20年期公债        0.715%     +0.0    0.715%
    30年期公债        0.900%     +0.0    0.900%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         149.66    +0.11    149.55
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美债每日展望            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    美国现货公债            英国公债市场              [
GB/CN]
    日本公债市场             中国债市                  [
CN/CN]
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CE
N-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>

 (编译/审校 孙茉莉/刘秀红/杜明霞/王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐