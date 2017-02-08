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货币新闻 | 2017年 2月 8日 星期三 14:56 BJT

表格：外资及陆资在台股转为卖超60.93亿台币，中止连两日买超

    路透台北2月8日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为卖超60.93亿台币，中止先前连
两个交易日买超共计53.15亿台币；上交易日为买超32.57亿台币。

      三大法人今日合计卖超64.52亿台币，上交易日修正后为买超24.48亿台币。
             
      以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
          
      日期    外资及陆资    三大法人合计
      2/8       -60.93         -64.52
      2/7       +32.57         +24.48r
      2/6       +20.58         +34.86r
      2/3       -52.35         -49.80r
      2/2        +5.91         +20.20r
    本月累计    -54.22         -34.77

     2017
       1月     +460.00        +442.64r
        
     2016
      月份    外资及陆资    三大法人合计
      12月      +19.43r        -31.98r
      11月     -961.95        -856.96r
      10月      -18.59r         +9.14r
       9月      +24.84        -152.81r
       8月     +710.34        +524.54r
       7月   +1,676.85r     +1,583.95r
       6月     +821.35r       +597.36r
       5月     -739.29r       -592.41r
       4月     +157.56r        +53.05r
       3月   +1,600.65r     +1,350.21r
       2月     +505.58r       +389.39r
       1月     -594.83r       -736.96r

      2016年    外资及陆资合计买超3,201.94亿台币。
      2015年    外资及陆资合计买超462.28亿台币。
      2014年    外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。
    
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 (撰写 李可柔; 审校 高洁如)
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