路透基点：Bracell正自行安排一笔5亿美元贷款--TRLPC

路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Bracell International Co Ltd正自行筹措一笔包含两部分总计5亿美元的贷款。Bracell International隶属新加坡金鹰集团(RGE Group)。

该笔六年期贷款由A及B部分组成，A部分附有一项第五年回售权，B部分附有一项1亿美元的绿鞋贷款选择权。

A和B部分的贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)分别加码270个和300个基点。

贷款资金将用于一般企业运营目的以及再融资。(完)