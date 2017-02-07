企业并购：德意志交易所和LSE将正式提出剥离法国清算业务LCH

路透法兰克福2月7日 - 德意志交易所 称，该交易所及伦敦证券交易所集团(LSE)将正式提出剥离旗下法国清算业务，作为对欧盟执委会的交代，缓解后者对于两家交易所合并所带来的反垄断担忧。

两家集团上月已表示，会将伦敦清算所(LCH)作价5.1亿欧元(5.46亿美元)售予泛欧交易所(Euronext) ，以寻求对于两家交易所拟议合并的监管批准。

欧盟执委会已表达对这项规模280亿美元合并交易的反垄断担忧，尤其担心该交易对于衍生品合约清算的影响。(完)