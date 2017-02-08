《香港重要政经日程》--2月8日-3月30日

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
================== 今日重要政经消息=================
2月8日（周三）
金界控股公布全年业绩。
11:00 蓝天威力股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
2月9日（周四）
10:00 保利协鑫股东特别大会。
10:30 上海证大股东特别大会。
*11:00 德勤2017/18年度香港财政预算案前瞻新闻发布会。
2月10日（周五）
恒生指数及恒生国企指数季度检讨。
众彩股份公布中期业绩。
华夏医疗公布第三季业绩。
10:00 哈尔滨银行在中国举行股东特别大会。
10:00 南大苏富特在中国举行股东特别大会。
10:00 中油港燃股东特别大会。
11:00 威铖国际股东特别大会。
14:30 珠海控股股东特别大会。
2月13日（周一）
越秀交通基建公布全年业绩。
新华汇富金融公布中期业绩。
纵横游公布第三季业绩。
10:00 工盖股东周年大会。
10:30 A8新媒体股东特别大会。
11:00 协鑫新能源股东特别大会。
2月14日（周二）
公布1月份外汇基金境外资产。
越秀房产基金公布全年业绩。
朗廷酒店公布全年业绩。
中国支付通公布第三季业绩。
财华社公布第三季业绩。
HMV数码中国公布中期业绩。
华虹半导体公布第四季业绩。
中芯国际公布季度业绩。
09:30 中国华融在中国举行股东特别大会。
12:00 中国燃气传媒工作坊暨春茗。
15:00 中集安瑞科股东特别大会。
2月15日（周三）
10:00 中航国际控股在中国举行股东特别大会。
10:30 凯顺能源股东特别大会。
14:00 鞍钢在中国举行股东特别大会。
2月16日（周四）
联想集团公布第三季业绩。
美高梅中国公布全年业绩。
数码通公布中期业绩。
10:00 中化化肥股东特别大会。
10:00 天津银行在中国举行股东特别大会。
10:00 宏华集团股东特别大会。
19:00 鲁港企业投融资联合会成立典礼。
2月17日（周五）
东亚银行公布全年业绩。
高鑫零售公布全年业绩。
*金沙中国公布全年业绩。
*国泰君安国际公布全年业绩。
*中信资源公布全年业绩。
10:00 山水水泥股东特别大会。
10:00 建发集团股东特别大会。
10:00 齐合天地股东特别大会。
2月20日（周一）
公布11-1月失业率。
08:30 中国民生银行在中国举行股东特别大会。
11:00 泰山石化股东特别大会。
2月21日（周二）
公布1月份消费物价指数（CPI）。
汇丰控股公布全年业绩。
恒生银行公布全年业绩。
中华汽车公布中期业绩。
09:00 中石化炼化工程股东特别大会。
14:30 第一拖拉机股东特别大会。
2月22日（周三）
思捷环球公布中期业绩。
希慎兴业公布全年业绩。
公布2016年第四季及全年GDP。
11:00 香港财政司司长发表2017-18年度财政预算案。
*14:30 华融投资股份股东特别大会。
2月23日（周四）
玖龙纸业公布中期业绩。
时计宝公布中期业绩。
09:00 华电福新在中国举行股东特别大会。
09:30 中信建投证券在中国举行股东特别大会。
15:00 星谦发展股东周年大会。
2月24日（周五）
渣打集团公布全年业绩。
友邦保险公布全年业绩。
08:00 IMAX China业绩电话会议。
*12:30 友邦保险业绩记者会。
2月27日（周一）
公布1月份进出口数据。
港交所公布全年业绩。
中电控股公布全年业绩。
冠君产业信托公布全年业绩。
2月28日（周二）
新鸿基地产公布中期业绩。
光大国际公布全年业绩。
鹰君集团公布全年业绩。
*和记电讯香港公布全年业绩。
09:00 北京北辰在中国举行股东特别大会。
09:00 厦门国际港务在中国举行股东特别大会。
09:30 中国光大银行在中国举行股东特别大会。
14:30 金风科技在中国举行股东特别大会。
3月2日（周四）
公布1月份零售销售数据。
09:30 邮储银行在中国举行股东特别大会。
3月3日（周五）
10:30 中铝矿业国际股东特别大会。
3月7日（周二）
14:00 东江环保在中国举行股东特别大会。
3月8日（周三）
五矿资源公布全年业绩。
11:00 盈德气体在中国举行股东特别大会。
3月9日（周四）
09:30 中国外运在中国举行股东特别大会。
3月10日（周五）
10:00 青岛港国际在中国举行股东特别大会。
10:00 国联证券在中国举行股东特别大会。
11:30 兖州煤业在中国举行股东特别大会。
3月13日（周一）
13:00 洛阳钼业在中国举行股东特别大会。
3月14日（周二）
中国旺旺公布全年业绩。
创科实业公布全年业绩。
14:00 天津创业环保在中国举行股东特别大会。
3月15日（周三）
国泰航空公布全年业绩。
09:00 青岛银行在中国举行股东特别大会。
09:30 中国信达股东特别大会。
3月16日（周四）
公布12-2月失业率。
太古公布全年业绩。
九兴控股公布全年业绩。
3月21日（周二）
公布2月份消费物价指数（CPI）。
中国建筑国际公布全年业绩。
3月22日（周三）
腾讯控股公布全年业绩。
中国平安公布全年业绩。
吉利汽车公布全年业绩。
中国海外发展公布全年业绩。
3月24日（周五）
紫金矿业公布全年业绩。
统一企业中国公布全年业绩。
美图公司公布全年业绩。
江苏宁沪高速公路公布全年业绩。
08:00 中国财险在中国举行股东特别大会。
3月27日（周一）
公布2月份进出口数据。
3月30日（周四）
公布2月份零售销售数据。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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