韩国个股：SK海力士已提交收购东芝存储芯片部分业务的初步报价

路透首尔2月7日 - 韩国芯片生产商SK海力士 周二宣布，已在上周提交收购东芝 存储芯片部分业务的无约束力报价，因其在寻求提高自身NANA闪存芯片的竞争力。

SK海力士在一监管文件中称，尚未决定是否提交最终报价，也没有透露收购份额等细节。