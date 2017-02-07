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亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 15:28 BJT

韩国个股：SK海力士已提交收购东芝存储芯片部分业务的初步报价

路透首尔2月7日 - 韩国芯片生产商SK海力士 周二宣布，已在上周提交收购东芝 存储芯片部分业务的无约束力报价，因其在寻求提高自身NANA闪存芯片的竞争力。

SK海力士在一监管文件中称，尚未决定是否提交最终报价，也没有透露收购份额等细节。

东芝是全球第二大NAND芯片制造商，该公司计划出售不到20%的记忆体晶片业务的股权。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
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