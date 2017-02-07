金属期市：伦铜小跌，美联储官员关于加息的言论提振美元

上海期货交易所期铜 守住0.5%涨幅，报每吨46,850元人民币(6,815美元)。

美国费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，若就业和薪资继续保持增长，他对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月会议再次升息持开放态度。

他的评论协助美元指数 脱离近两周月低点。

全球两大矿脉的供应风险也让铜价持续获得支撑，包括印尼对自由港麦克默伦铜金矿公司Grasberg的矿脉出口设限，以及必和必拓位于智利的Escondida矿脉即将面临罢工。

根据Argonaut Securities，Grasberg和Escondida潜在每月产出减损总计可能达13.5万吨，相当于全球月度产出的8%。

与此同时，LME期镍 下跌1.2%，本周稍早强劲上涨，因菲律宾矿业部长决定关闭超过半数矿场，当中多数为镍矿场。(完)

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