台湾汇市：外资反手买汇令台币收贬破31大关，密切关切外资动向

* 台股高档持稳，但韩元走弱 * 外资反手买汇，台币拉回贬破31大关 * 明日交易区间看31.000-31.100 路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二收贬逾1角。尽管台股 高档持稳， 但韩元走弱，外资反手买汇，台币自20个月高位拉回贬破31大关。未来则关注外资动向。 汇银人士指出，外商银今日在汇市方向不一致，今日上午仍有不少外商银抛汇，不过午 后外商银的买盘明显较多。而在台币贬破31大关后，也引发出口商不少美元卖盘出笼。 〞今天又回到31...台币要再下(升)幅度可能有限，〞一位大型商银交易员说。 另一家小型商银交易员则说，外资不若先前持续汇入，今日动作纷歧。这意味台币走向 虽不必然趋贬，但未来升幅可能受限。 前述大型商银交易员说，今日台币走弱引发寿险及进口商、油款买汇积极。未来视外资 动向而定。至于央行则未见明确进场干预。 台湾股市 周二小幅收升0.17%，续创逾20个月高点。外资及陆资连续两日买超， 周二在台股买超32.57亿台币。 韩元兑美元 今收报1,144.3，上日收在1,137.9。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇 报30.960/30.975，上日收在3 0.780。 他们预估，明日的台币主要交易区间先看31.000-31.100。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 31.048 30.943 30.930-31.050 30.930 8.81 8.73 司 元太外汇经纪公 31.048 30.940 30.940-31.050 30.940 5.61 5.69 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.060/-0.040 -0.080/-0.060 美元/台币六个月期 -0.230/-0.190 -0.260/-0.220 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)