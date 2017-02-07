版本:
中国
亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 16:50 BJT

台湾汇市：外资反手买汇令台币收贬破31大关，密切关切外资动向

* 台股高档持稳，但韩元走弱
    * 外资反手买汇，台币拉回贬破31大关
    * 明日交易区间看31.000-31.100

    路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二收贬逾1角。尽管台股 高档持稳，
但韩元走弱，外资反手买汇，台币自20个月高位拉回贬破31大关。未来则关注外资动向。
    
    汇银人士指出，外商银今日在汇市方向不一致，今日上午仍有不少外商银抛汇，不过午
后外商银的买盘明显较多。而在台币贬破31大关后，也引发出口商不少美元卖盘出笼。
    
    〞今天又回到31...台币要再下(升)幅度可能有限，〞一位大型商银交易员说。
    
    另一家小型商银交易员则说，外资不若先前持续汇入，今日动作纷歧。这意味台币走向
虽不必然趋贬，但未来升幅可能受限。
    
   前述大型商银交易员说，今日台币走弱引发寿险及进口商、油款买汇积极。未来视外资
动向而定。至于央行则未见明确进场干预。
     
    台湾股市 周二小幅收升0.17%，续创逾20个月高点。外资及陆资连续两日买超，
周二在台股买超32.57亿台币。    
          
    韩元兑美元 今收报1,144.3，上日收在1,137.9。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇 报30.960/30.975，上日收在3
0.780。
     
    他们预估，明日的台币主要交易区间先看31.000-31.100。
     
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选  
      
 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间       开盘价   成交量   上日成交
                       报价                                    亿美元   量／亿美
                                                                             元 
 台北外汇经纪公      31.048    30.943  30.930-31.050  30.930     8.81       8.73
 司                                                                    
 元太外汇经纪公      31.048    30.940  30.940-31.050  30.940     5.61       5.69
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.060/-0.040              -0.080/-0.060
 美元/台币六个月期        -0.230/-0.190              -0.260/-0.220
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价     

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐