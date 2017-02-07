德国数据：12月工业生产创下2009年1月以来最大月度降幅

路透柏林2月7日 - 周二发布的数据显示，德国12月工业生产创下近八年来最大月度降幅，因制造业和建筑业产出下滑。

经济部公布，12月工业生产较前月下降3.0%，这远逊于路透调查分析师预估的增长0.3%，并且是2009年1月以来的最大降幅。

制造业和建筑业产出分别下跌3.4%和1.7%，是导致工业生产低迷的主因。

11月工业生产从上升0.4%修正为成长0.5%，帮助拉抬季度产出，第四季工业产出为下滑0.1%。

“制造业和建筑业订单以及这些行业的景气指标，暗示产出可能在未来几个月重拾增长。”经济部说道。（完）