国际油市：油价持稳，因多空讯号纷陈而呈现区间波动

西德克萨斯中质油(WTI)和布兰特原油上一日分别下跌1.5%和2%后，价格趋于稳定。

自年初以来，这两个原油期货的价格波动区间一直保持在每桶5美元之内，暗示油价缺乏强烈的方向指标。

“每桶55美元目前很明显是关乎市场转折的关键价位...这种情况已经持续了一段时间，”Freight Investor Services驻迪拜的燃料经纪人Matt Stanley说。

交易员表示，油价的主要支撑来自于OPEC和其它产油国达成的减持协议，按计划今年上半年要削减近180万桶/日的产能。

他们表示，尽管OPEC和俄罗斯迄今合计减产至少110万桶/日，但其它地区产量的增长以及需求增速放缓的迹象正在威胁减产努力。

此外还有对美国汽油消费量停滞不前的担忧。

在中国，BMI Research本周表示其今年上半年的原油进口需求将放缓，因中国炼厂的维护导致需求减少，还有就是地方炼厂的进口配额减少。(完)

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