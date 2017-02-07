国际油市：油价持稳，因多空讯号纷陈而呈现区间波动

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
西德克萨斯中质油(WTI)和布兰特原油上一日分别下跌1.5%和2%后，价格趋于稳定。
自年初以来，这两个原油期货的价格波动区间一直保持在每桶5美元之内，暗示油价缺乏强烈的方向指标。
“每桶55美元目前很明显是关乎市场转折的关键价位...这种情况已经持续了一段时间，”Freight Investor Services驻迪拜的燃料经纪人Matt Stanley说。
交易员表示，油价的主要支撑来自于OPEC和其它产油国达成的减持协议，按计划今年上半年要削减近180万桶/日的产能。
他们表示，尽管OPEC和俄罗斯迄今合计减产至少110万桶/日，但其它地区产量的增长以及需求增速放缓的迹象正在威胁减产努力。
此外还有对美国汽油消费量停滞不前的担忧。
在中国，BMI Research本周表示其今年上半年的原油进口需求将放缓，因中国炼厂的维护导致需求减少，还有就是地方炼厂的进口配额减少。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧/王洋; 审校 艾茂林/高琦)
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新