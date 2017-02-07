《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月7日

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡

路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。