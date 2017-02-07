《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月7日

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
路透2月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.88653人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.33 7.87 2.48 南玻 11.36 5.97 2.15 深康佳 4.49 2.83 1.79 ST中华 12.24 4.95 2.79 ST中冠 10.00 4.08 2.76 深深宝 15.04 6.44 2.63 深华发 20.33 6.34 3.62 深赤湾 18.33 11.82 1.75 特力 52.39 11.97 4.94 飞亚达 14.48 7.46 2.19 一致药业 69.67 43.45 1.81 深深房 11.17 5.72 2.20 ST盛润 8.39 6.39 1.48 深南电 11.28 5.57 2.28 深纺织 15.29 7.09 2.43 方大集团 14.78 7.79 2.14 深国商 13.41 4.99 3.03 深赛格 10.47 4.83 2.45 宝石 10.21 5.80 1.99 小天鹅 33.91 23.94 1.60 粤高速 7.17 5.06 1.60 晨鸣纸业 11.81 8.19 1.63 ST珠江 10.97 5.78 2.14 美菱电器 6.90 4.45 1.75 大冷股份 10.60 5.95 2.01 粤电力 5.44 3.57 1.72 佛山照明 9.67 6.25 1.75 江铃汽车 29.40 18.43 1.80 沙隆达 14.13 6.85 2.33 苏常柴 9.17 4.76 2.17 威孚高科 24.84 18.28 1.53 古井贡酒 45.00 27.30 1.86 ST东海 15.09 6.92 2.46 长安汽车 15.84 10.43 1.71 京东方 3.19 2.44 1.47 鲁泰 12.18 9.37 1.47 本钢板材 5.48 2.79 2.22 张裕 35.39 18.60 2.15 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新