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亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 16:18 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--2月7日

路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:
16时，1港元=0.88647人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价
为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。
    
  公司名       A股代码       H股代码    A股价格(元)  H股价格(港元)      A/H股比价
 工商银行                                      4.55            4.76            1.08
 建设银行                                      5.65            5.80            1.10
 中国银行                                      3.54            3.55            1.12
 农业银行                                      3.17            3.24            1.10
 招商银行                                     18.57           19.14            1.09
 中信银行                                      6.80            5.04            1.52
 交通银行                                      5.95            5.70            1.18
 民生银行                                      9.14            8.42            1.22
 中国人寿                                     26.24           23.50            1.26
 中国平安                                     36.06           41.10            0.99
 中国太保                                     28.40           28.90            1.11
 中信证券                                     16.30           15.82            1.16
 新华人寿                                     45.81           39.85            1.30
 海通证券                                     15.97           13.70            1.31
 华能国际                                      7.28            4.93            1.67
 大唐发电                                      3.87            2.02            2.16
 华电国际                                      5.03            3.26            1.74
 中煤能源                                      5.87            3.96            1.67
 中国神华                                     16.72           16.00            1.18
 中国石油                                      8.51            6.05            1.59
 兖州煤业                                     10.75            5.81            2.09
 中国石化                                      5.87            6.08            1.09
 上海石化                                      6.62            4.79            1.56
 中海油服                                     12.87            8.06            1.80
 仪征化纤                                      3.85            1.50            2.90
 中国铝业                                      4.96            4.04            1.38
 江西铜业                                     19.72           13.06            1.70
 洛阳钼业                                      4.10            2.31            2.00
 紫金矿业                                      3.58            2.88            1.40
 马钢股份                                      3.11            2.71            1.29
 鞍钢股份                                      5.84            5.66            1.16
 重庆钢铁                                      2.52            2.03            1.40
 海螺水泥                                     19.78           25.15            0.89
 洛阳玻璃                                     25.61            5.32            5.43
 京城机电                                      9.28            3.36            3.12
 中联重科                                      4.63            3.90            1.34
 金隅股份                                      4.36            2.97            1.66
 中国国航                                      7.41            5.41            1.55
 东方航空                                      6.91            3.96            1.97
 南方航空                                      7.20            4.32            1.88
 中国远洋                                      5.66            2.91            2.19
 中海集运                                      4.06            1.65            2.78
 中集集团                                     15.90           11.16            1.61
 中海发展                                      7.14            4.26            1.89
 宁沪高速                                      8.71            9.88            0.99
 深高速                                        8.76            7.09            1.39
 成渝高速                                      5.03            2.96            1.92
 皖通高速                                     14.18            5.93            2.70
 广深铁路                                      5.28            4.95            1.20
 中国南车                                      9.95            7.25            1.55
 中国交建                                     16.39            9.46            1.95
 中国铁建                                     12.20           10.80            1.27
 中国中铁                                      8.90            6.79            1.48
 长城汽车                                     12.26            8.16            1.69
 比亚迪                                       49.34           43.85            1.27
 广汽集团                                     23.91           11.78            2.29
 青岛啤酒                                     32.51           33.30            1.10
 白云山                                       24.55           19.42            1.43
 新华制药                                     12.50            5.57            2.53
 海信科龙                                     11.33            7.80            1.64
 南京熊猫                                     15.87            7.48            2.39
 晨鸣纸业                                     11.81            8.90            1.50
 上海医药                                     21.70           21.25            1.15
 中兴通讯                                     14.93           11.90            1.42
 东方电气                                     10.79            7.39            1.65
 潍柴动力                                     11.57           14.30            0.91
 东北电气                                      8.50            2.64            3.63
 广船国际                                     32.40           14.84            2.46
 昆明机床                                      8.00            2.79            3.23
 一拖股份                                     13.49            4.85            3.14
 北辰实业                                      4.22            2.51            1.90
 创业环保                                      8.19            4.24            2.18
 中国中冶                                      5.10            2.81            2.05
 金风科技                                     16.37           12.98            1.42
 丽珠                                         58.05           47.00            1.39
 万科                                         20.64           19.46            1.20
 郑煤机                                        7.92            4.53            1.97
 大连港                                        2.80            1.35            2.34
 山东墨龙                                      8.46            2.38            4.01
 浙江世宝                                     37.12            8.93            4.69
 复星医药                                     25.67           27.10            1.07
 光大银行                                      4.03            3.70            1.23
 东江环保                                     17.82           12.88            1.56
 上海电气                                      8.42            3.57            2.66
 广发证券                                     17.13           16.46            1.17
 华泰证券                                     17.97           15.02            1.35
 东方证券                                     15.15            7.59            2.25
 光大证券                                     15.72           12.42            1.43
 招商证券                                     16.46           11.98            1.55
           
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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