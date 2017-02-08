台湾已公布经济指标--2017/2/8

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- *商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 12月 +6.3% +7.0% 2/20 -- 国际收支(亿美元) 第三季 29.5 31.5 2/20 -- M2货币总计数(y/y) 12月 +4.11% +3.96% 2/24 -- 季调失业率 12月 3.82% 3.84% 2/24 -- 工业生产指数(y/y) 12月 +6.25% +9.11% r 2/23 -- 外汇存底(亿美元) 1月底 4,365.89 4,342.04 3/6 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.70% +1.97% 2/8 +2.07% 国内生产总值(GDP) (y/y) 第4季 +2.58% +2.03% 2/15 -- (概估值 (统计值) (统计值) ) 重贴现率(%) 第四季 1.375% 1.375% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选：相关新闻请点选 (记者 高洁如; 审校 詹静宜)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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