更新版 1-中国汇市：人民币放量大幅收跌，外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇

* 人民币收跌近两百点，中间价微升 * 1月外储跌破3万亿美元，刺激尾盘购汇 * 实需购汇仍较多，人民币短期料仍小幅承压 * 美元趋势性走强前，人民币跌幅应有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员 指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1 月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。 他们并指出，人民币是否重启跌势，还得看监管层态度，至少美指趋势性走强前，人民币贬值幅度较为有 限；由于美国总统特朗普上台后国际汇市变数陡增，投机押注人民币单边贬值操作的并不多。 “下午一度有稍许的回调，后来外储数据出来后尾盘（美元）又上去了，也没看央妈出来控制，离岸（美 元）也跟着一起上了，...尾盘大额都是在买美元。”一中资行交易员称。 她并指出，1月美指有所回调，市场预计外储数据应从账面角度会有小幅上涨，但实际数据反而跌破3万亿 ，估计实际减少的更多，市场对该数据并不乐观。 “3万亿美元是个心里关口，即便你预料到，但真的发生还会下意识的做出买美元的举动。”她称。 中国央行周二公布，今年1月末中国外汇储备 为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创 2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降。 根据路透本周对50多名汇市策略师的调查，人民币汇率料将在未来一年跌至近10年低位，尽管央行意外上 调短期利率，当局仍面临资本外流挑战。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.8815 6.8637 -0.26% FXS> 中间价 6.8604 6.8606 0.00% 成交额<CNYSPTVOL=C 197.55亿美 157.32亿美元 FXT> 元 日内波动幅度(pips) 220 日低6.884 日高6.862 今年以来升贬幅度 0.99% 2005年汇改以来升贬 20.27% 幅度 一年期美元/人民币 1195 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8339 6.8026 一年期NDF<CNY1YNDF 7.0885 7.0683 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8765；人民币兑欧元EURC NYFIX15=CFXS、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.3535、6.1465和8.5 579。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/马蓉/孙琦子; 审校 张喜良/曾祥进)