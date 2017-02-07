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亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 17:09 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高1.5%中止连五跌，因低接买盘涌入

“市场或许走高并试图上探近期高位，因东南亚产胶国即将迎来落叶季，”他说道，并称如果合约不能持守在300日圆水准上方，市场或许遭遇沉重卖压。

“无论怎样，上海市场将引领走势，”他说道。

上海期交所交投最活跃的5月期胶 劲涨520元人民币，每吨收报20,680元人民币(3,005.46美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)3月期胶 最新报每公斤221.2美分，上涨2.6美分。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/王琛；审校 艾茂林/高琦)
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