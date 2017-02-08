台湾货币市场：2月8日和本提存期资金预期变化一览表

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透台北2月8日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单3,561亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --Royal Bank of Canada, London Branch 3.05亿美元国际债交割。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期3兆(万亿)7,978.8亿台币： 2/09 2,847亿台币 2/10 1,435.5亿台币 2/13 1,547亿台币 2/14 796亿台币 2/15 775亿台币 2/16 6,395亿台币 2/17 1,099.5亿台币 2/20 3,969亿台币 2/21 2,145亿台币 2/22 2,853.5亿台币 2/23 1,733.0亿台币 2/24 6亿台币 2/27 8亿台币 2/28 73亿台币 3/01 51亿台币 3/02 8,837.30亿台币 3/03 3,408亿台币 注*：表更新。 --公债还本付息538.30426125亿台币： 2/9 104甲3期本金 325.001亿台币 2/9 104甲3期2息 2.03125625亿台币 2/10 93甲3期13息 18亿台币 2/13 90甲2期16息 30亿台币 2/13 101甲4期5息 12.25亿台币 2/13 104甲4期2息 7.36257125亿台币 2/14 96甲2期10息 7.98006亿台币 2/14 97甲2期9息 15亿台币 2/14 103甲4期3息 4亿台币 2/16 98甲2期8息 12.75亿台币 2/18 92甲3期14息 16.25亿台币 2/22 99甲4期7息 15亿台币 2/22 100甲4期6息 12亿台币 2/24 95甲2期11息 11.25亿台币 2/25 94甲3期12息 14.25亿台币 2/25 105甲3期1息 1.12136625亿台币 2/26 102甲5期4息 11.1830075亿台币 2/26 103甲5期3息 6.375亿台币 3/03 103甲6期3息 16.50亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --2/9 ：Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Singapor Branch 6亿美元国际债交割。 --2/9 ：Municipality Finance(Kuntarahoitus Oyj)2.5亿美元国际债交割。 --2/9 ：摩根大通6亿美元国际债交割。 --2/10：威瑞森通讯14.75亿美元国际债交割。 --2/14：财政部发行106-3期91天期国库券，预估金额250亿台币，13日标售。 --2/15：第一银行5亿美元、瑞银1亿美元国际债交割。 --2/17：央行发行两年期定存单，金额300亿台币，16日标售。 --2/20：财政部发行106/3期20年公债，预估金额250亿台币，16日标售。 --2/22：央行发行一年期定存单，金额1,600亿台币，21日标售。 --3/1：财政部发行106/4期10年公债，预估金额300亿台币，22日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) (记者 董永年； 审校 詹静宜)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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