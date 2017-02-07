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亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 17:28 BJT

《汇市简讯》英镑/日圆下跌，一如预期

0914 GMT

* 英镑/日圆多头承受巨大压力，英镑一如预期般下跌

* 英镑前景不确定，资金持续流入日圆避险

* 一旦跌破138.40日圆，可能下探云区底部137.50

* 英镑/美元下档风险较高

* 美元/日圆回升料昙花一现

* 英镑/日圆一目均衡云区图表： reut.rs/2kmbHCu (完)

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