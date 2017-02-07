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亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 17:27 BJT

欧元汇率：三个月隐含波动率大涨，因法国总统大选时间在合约期限内

路透伦敦2月7日 - 未来三个月欧元/美元波动率 的对冲成本周二涨至逾一周高位。因法国最后一轮总统选举的时间位于该合约期限范围内。

衡量欧元未来两个月波动情况的隐含波动率升至9.292%，周一在8.6%附近。

较短期合约亦走高，因欧元/美元现货汇率下跌。所有合约均大大低于美元上涨时所及高位，而且在去年特朗普胜选美国总统后，对于欧洲民粹主义政党选票激增的押注增多。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
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