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亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 17:50 BJT

路透基点：龙联建设120.9亿台币贷款吸引到16家银行参与--TRLPC

路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。

该笔贷款已是超额认购，目前总计承贷300亿台币，另外还有几家银行在走内部审批手续。台湾土地银行是唯一的牵头行兼簿记行。

龙联建设是76.01亿台币贷款部分的借款方，这部分贷款又进一步细分为A部分43.77亿台币定期贷款，B部分26.26亿台币定期贷款和C部分5.98亿台币担保贷款。三圆建设是44.89亿台币贷款的借款方，为D部分。

A部分利率为较台湾银行、彰化银行、第一商业银行、华南银行、台湾土地银行以及合作金库商业银行的一年期平均存款利率加码122个基点。B和D部分则较同样的基准加码132个基点。C部分每年担保费用为100个基点。

参贷行的最高前端费为15个基点。所筹资金将用于扩大业务以及充作营运资金。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 刘秀红)
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