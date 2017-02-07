路透基点：龙联建设120.9亿台币贷款吸引到16家银行参与--TRLPC

金属期市：铜价持稳，昨日因中国评级被调降而下跌
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。
该笔贷款已是超额认购，目前总计承贷300亿台币，另外还有几家银行在走内部审批手续。台湾土地银行是唯一的牵头行兼簿记行。
龙联建设是76.01亿台币贷款部分的借款方，这部分贷款又进一步细分为A部分43.77亿台币定期贷款，B部分26.26亿台币定期贷款和C部分5.98亿台币担保贷款。三圆建设是44.89亿台币贷款的借款方，为D部分。
A部分利率为较台湾银行、彰化银行、第一商业银行、华南银行、台湾土地银行以及合作金库商业银行的一年期平均存款利率加码122个基点。B和D部分则较同样的基准加码132个基点。C部分每年担保费用为100个基点。
参贷行的最高前端费为15个基点。所筹资金将用于扩大业务以及充作营运资金。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 刘秀红)
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透首尔5月25日 - 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，鉴于新总统仍在制定政 策方向，央行处于观望模式。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75% 2010年11月16日 调升25个基点至2.50%
路透新加坡5月25日 - 石油输出国组织(OPEC)即将召开会议之际，油价周四上涨。此次会议上OPEC料会延长减产协议至2018年，在今年上半年的六个月减产基础上，至少延长九个月。