德国经济：特朗普保护主义让今年出口增长预测打上问号--BGA

香港已公布经济指标--2017/5/25
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透柏林2月7日 - 德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)周二表示，今年德国出口增长可能低于预期，因美国总统特朗普的贸易保护主义政策构成威胁。
伯尔纳在柏林称，特朗普就职后的一些初步举动“令人担忧”，他的保护主义立场对美国和德国经济均构成威胁。
“鉴于我们国家与美国之间紧密的经济联系，这对我们关系重大，”伯尔纳说道，还称特朗普的保护主义让贸易相关的风险再添一笔；此类风险包括英国公投脱欧以及欧元区债务危机。
伯尔纳称，BGA 2017年德国出口增长2.5%的预测因而被打上一个“大问号”。(完)
(编译 王琛；审校 蔡美珍)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 *6.50% AA- 5/25-5/26 财富证券 发展集团 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团提供担保) ========================================================================================= 贵州凯里开元 7 7 5/25簿记建档 上限7.50% AA 5/26-