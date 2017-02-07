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市场报道 | 2017年 2月 7日 星期二 18:16 BJT

德国经济：特朗普保护主义让今年出口增长预测打上问号--BGA

路透柏林2月7日 - 德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)周二表示，今年德国出口增长可能低于预期，因美国总统特朗普的贸易保护主义政策构成威胁。

伯尔纳在柏林称，特朗普就职后的一些初步举动“令人担忧”，他的保护主义立场对美国和德国经济均构成威胁。

“鉴于我们国家与美国之间紧密的经济联系，这对我们关系重大，”伯尔纳说道，还称特朗普的保护主义让贸易相关的风险再添一笔；此类风险包括英国公投脱欧以及欧元区债务危机。

伯尔纳称，BGA 2017年德国出口增长2.5%的预测因而被打上一个“大问号”。(完)

(编译 王琛；审校 蔡美珍)
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