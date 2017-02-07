德国经济：特朗普保护主义让今年出口增长预测打上问号--BGA

伯尔纳在柏林称，特朗普就职后的一些初步举动“令人担忧”，他的保护主义立场对美国和德国经济均构成威胁。

“鉴于我们国家与美国之间紧密的经济联系，这对我们关系重大，”伯尔纳说道，还称特朗普的保护主义让贸易相关的风险再添一笔；此类风险包括英国公投脱欧以及欧元区债务危机。