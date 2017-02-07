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亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 18:19 BJT

《全球汇市》欧元兑美元或录得今年最大单日跌幅，受欧洲政治担忧拖累

“若贸易逆差超出预期，美元或将承压，因为市场担心美国高级官员可能公开反对强势
美元。”
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0661  1.0749  -0.82  +1.41  1.0513
    美元/日圆            112.35  111.71  +0.57  -3.87  116.87
    欧元/日圆         119.74  120.09  -0.29  -2.76  123.14
    美元/瑞郎            1.0001  0.9903  +0.99  -1.74  1.0178
    英镑/美元            1.2365  1.2469  -0.83  +0.24  1.2336
    美元/加元            1.3191  1.3080  +0.85  -1.78  1.3430
    美元/离岸人民币         6.8342  6.7986  +0.52  -1.98  6.9726
    澳元/美元            0.7614  0.7657  -0.56  +5.53  0.7215
    新西兰元/美元        0.7294  0.7318  -0.33  +5.09  0.6941
    欧元/瑞郎         1.0661  1.0653  +0.08  -0.52  1.0717
    欧元/英镑         0.8619  0.8618  +0.01  +1.19  0.8518
    欧元/瑞典克朗     9.4698  9.4825  -0.13  -1.15  9.5799
    美元/挪威克朗        8.3265  8.2505  +0.92  -3.59  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译/审校 王洋/李春喜/王琛/高琦/刘秀红/于春红/艾茂林/孙茉莉)
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