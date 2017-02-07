《全球汇市》欧元兑美元或录得今年最大单日跌幅，受欧洲政治担忧拖累

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
“若贸易逆差超出预期，美元或将承压，因为市场担心美国高级官员可能公开反对强势 美元。” 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0661 1.0749 -0.82 +1.41 1.0513 美元/日圆 112.35 111.71 +0.57 -3.87 116.87 欧元/日圆 119.74 120.09 -0.29 -2.76 123.14 美元/瑞郎 1.0001 0.9903 +0.99 -1.74 1.0178 英镑/美元 1.2365 1.2469 -0.83 +0.24 1.2336 美元/加元 1.3191 1.3080 +0.85 -1.78 1.3430 美元/离岸人民币 6.8342 6.7986 +0.52 -1.98 6.9726 澳元/美元 0.7614 0.7657 -0.56 +5.53 0.7215 新西兰元/美元 0.7294 0.7318 -0.33 +5.09 0.6941 欧元/瑞郎 1.0661 1.0653 +0.08 -0.52 1.0717 欧元/英镑 0.8619 0.8618 +0.01 +1.19 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.4698 9.4825 -0.13 -1.15 9.5799 美元/挪威克朗 8.3265 8.2505 +0.92 -3.59 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 王洋/李春喜/王琛/高琦/刘秀红/于春红/艾茂林/孙茉莉)
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新