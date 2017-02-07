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亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 18:18 BJT

东南亚股市：全球不确定性令多数股市下滑，新加坡市场逆势上扬

涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   368.92    -1.06   -0.29   +5.54   349.57
    新加坡                     3071.64    14.73   +0.48   +6.63  2880.76
    马来西亚                  1688.84    -2.40   -0.14   +2.87  1641.73
    泰国                      1582.52    -6.61   -0.42   +2.57  1542.94
    印尼                      5381.48   -14.52   -0.27   +1.60  5296.71
    菲律宾                     7262.64   -31.76   -0.44   +6.17  6840.64
    越南                        701.91     1.87   +0.27   +5.57   664.87
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 高琦/王洋/艾茂林)
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