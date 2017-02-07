东南亚股市：全球不确定性令多数股市下滑，新加坡市场逆势上扬

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 368.92 -1.06 -0.29 +5.54 349.57 新加坡 3071.64 14.73 +0.48 +6.63 2880.76 马来西亚 1688.84 -2.40 -0.14 +2.87 1641.73 泰国 1582.52 -6.61 -0.42 +2.57 1542.94 印尼 5381.48 -14.52 -0.27 +1.60 5296.71 菲律宾 7262.64 -31.76 -0.44 +6.17 6840.64 越南 701.91 1.87 +0.27 +5.57 664.87 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 高琦/王洋/艾茂林)
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新