马来西亚期市：棕榈油期货连二日走升，受供应趋紧预期所鼓舞

路透吉隆坡2月7日 - 马来西亚棕榈油周二上涨，为连续第二天走升，市场仍因供应趋紧的预期而受到鼓舞。

马来西亚衍生品交易所4月棕榈油期货 上涨0.46%，报每吨3,082马币。成交量为54,884口。

一名吉隆坡的交易商指出，马来西亚棕榈油总署(MPOB)周二公布的预估显示，棕榈油产量的降幅大于市场预估。

“MPOB最新的1月产量显示下滑13%，降幅大于市场预估的减少9-10%。这可能导致库存减少更多，”她表示。

该交易商表示，然原油价格下跌抑制棕榈油升势。

另一名交易商称，市场人气一直受到产量将下滑的预期所支撑。交易商预期，MPOB在本周结束时将公布低库存数据。

该交易商称，今日稍早大商所下跌导致一些获利了结，不过，马币贬值协助抵销了跌势。

大商所5月豆油合约 下跌0.38%，大商所5月棕榈油期货 下跌0.33%。

路透大宗商品和能源技术市场分析师王涛表示，棕榈油讯息有好有坏，该合约再次接近每吨3,089马币的阻力位。

“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。

CBOT-3月豆油合约 上涨0.12%。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻