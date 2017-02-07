马来西亚期市：棕榈油期货连二日走升，受供应趋紧预期所鼓舞

香港已公布经济指标--2017/5/25
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透吉隆坡2月7日 - 马来西亚棕榈油周二上涨，为连续第二天走升，市场仍因供应趋紧的预期而受到鼓舞。
马来西亚衍生品交易所4月棕榈油期货 上涨0.46%，报每吨3,082马币。成交量为54,884口。
一名吉隆坡的交易商指出，马来西亚棕榈油总署(MPOB)周二公布的预估显示，棕榈油产量的降幅大于市场预估。
“MPOB最新的1月产量显示下滑13%，降幅大于市场预估的减少9-10%。这可能导致库存减少更多，”她表示。
该交易商表示，然原油价格下跌抑制棕榈油升势。
另一名交易商称，市场人气一直受到产量将下滑的预期所支撑。交易商预期，MPOB在本周结束时将公布低库存数据。
该交易商称，今日稍早大商所下跌导致一些获利了结，不过，马币贬值协助抵销了跌势。
大商所5月豆油合约 下跌0.38%，大商所5月棕榈油期货 下跌0.33%。
路透大宗商品和能源技术市场分析师王涛表示，棕榈油讯息有好有坏，该合约再次接近每吨3,089马币的阻力位。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。
CBOT-3月豆油合约 上涨0.12%。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 *6.50% AA- 5/25-5/26 财富证券 发展集团 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团提供担保) ========================================================================================= 贵州凯里开元 7 7 5/25簿记建档 上限7.50% AA 5/26-