国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚

路透新加坡2月7日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至两日低点每吨104.83美元，但随着买家浮现，目前价差仍看俏。

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。

比起该公司1月19日买进3月上半月交付的10万吨石脑油升水5美元，目前YNCC所支付的升水至少高出40%。

中国国际联合石油化工公司也进入市场，打算买进3月上半月交付的石脑油。

新加坡现货市场有七笔交易，有五笔汽油成交，另有两笔石脑油交易。(完)

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