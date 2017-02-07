国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静

路透新加坡2月7日 - 亚洲燃料油跨月价差周二小幅收窄，市场欠缺买气且交投活动有限。

“今日(ICE)成交量非常淡静...买家退场，对价差造成压力，”一新加坡燃料油交易商表示。

产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。

尽管供应升高的疑虑及本月稍早套利船货增加，让380-cst燃料油一度转为正价差，交易商表示，过去一周一些规模较大的贸易公司积极买进，带动多数远期合约进入逆价差。

一位交易商指出，受此影响，ICE 380-cst的3月互换未平仓合约升至逾8,500口的偏高水准，而一般在订价月前一周的未平仓合约口数约在5,000-6,000口。

另一方面，3月180-cst燃料油的价差仍大致持平。

180-cst燃料油较迪拜原油 贴水较上交易日缩窄0.02美元至每桶负4.13美元；较布兰特原油 贴水则缩减0.16美元至每桶负5.81美元。

现货市场有两笔交易。(完)

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