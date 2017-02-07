国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑

路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。

亚洲500ppm柴油现货价差持平，每桶贴水0.12美元。

尽管台湾和日本的炼厂3月将进行维修，对地区卖家来说，中国的出口仍是个疑虑，因这几年中国的炼油产能已有所增加。