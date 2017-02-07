版本:
中国
亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 20:38 BJT

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑

路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。

亚洲500ppm柴油现货价差持平，每桶贴水0.12美元。

尽管台湾和日本的炼厂3月将进行维修，对地区卖家来说，中国的出口仍是个疑虑，因这几年中国的炼油产能已有所增加。

2016年中国总共出口了1,540万吨的柴油，较上年同期增加了115%。

现货市场未有柴油和航煤交易。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐