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货币新闻 | 2017年 2月 7日 星期二 22:44 BJT

美国热股：TYSON FOODS股价上涨，此前公司表示收到美国当局传票

路透2月7日 - 美国最大肉类加工商TYSON FOODS INC透露，已收到美国当局的传票，该公司表示，可能是起因于对其多年来与竞争对手共谋操纵鸡肉价格的指控。

另外，高盛将TYSON FOODS目标价从75美元上调至76美元。

摩根大通将TYSON FOODS目标价从62美元上调至64美元，评级为中性。

TYSON FOODS周二早盘股价上涨1%，报63.78美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
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