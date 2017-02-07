美股业绩：通用汽车第四季获利下滑，受汇损所累

路透底特律2月7日 - 通用汽车(General Motors)周二表示，计入一次性项目，第四季净利降至每股1.19美元，部分是因为汇损5亿美元，该公司并预估2017年每股获利将持平至略高于2016年。

通用表示，第四季净利从上年同期的63亿美元(每股获利3.92美元)降至18亿美元。不计一次性项目，通用称第四季获利24亿美元，每股获利1.28美元，较上年同期下滑14%。该经调整后业绩优于分析师预估的每股1.17美元。