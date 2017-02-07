标题新闻：加拿大12月建筑许可较前月下滑6.6%，住宅与非住宅兴建意愿皆下滑--统计局

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月25日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7882港元) 美股道琼工业指数周三收高74.51点，或0.36%，报21,012.42 点。此前发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)上次会议的会议记录显 示，决策者认为很快会升息。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.390 -0.43 15692 9.065