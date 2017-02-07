表格：美国财政部标售三年期公债得标利率为1.423%，投标倍数为2.78

《中国企业债发行日程表》--5月25日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 *6.50% AA- 5/25-5/26 财富证券 发展集团 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团提供担保) ========================================================================================= 贵州凯里开元 7 7 5/25簿记建档 上限7.50% AA 5/26-