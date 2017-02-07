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货币新闻 | 2017年 2月 8日 星期三 02:46 BJT

表格：美国财政部标售三年期公债得标利率为1.423%，投标倍数为2.78

    路透华盛顿2月7日 - 美国财政部称，其三年期公债的荷兰式标售结
果如下:

  收益率(%)
  高值          1.423
  中值          1.360
  低值          1.188
   
  价格          99.859519
  高值得标比率  13.03%
  投标倍数      2.78

  投标及得标数量(单位:美元)
  总得标             24,000,062,100
  总投标             66,779,458,100
  竞争性投标得标     23,949,604,000
  非竞争性投标得标       50,458,100
  FED附加             2,771,052,800
  一级交易商投标     49,078,000,000
  一级交易商得标      8,308,604,000
  直接投标            3,465,000,000
  直接得标            1,940,000,000
  间接投标           14,186,000,000
  间接得标           13,701,000,000

  发行细节
  发行日   2017/02/15
  到期日   2020/02/15
  CUSIP码  912828W22
    
  CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) (编译 刘静；审校 母红)
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