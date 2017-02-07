国际油市：API称上周美国原油库存急增1,420万桶，预估为增加250万桶

路透纽约2月7日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油和汽油 库存增幅远超预期，馏分油库存也上升。 API公布，在截至2月3日当周，美国原油库存增加1,420万桶，至5.03 6亿桶，分析师预估为增加250万桶。库欣原油库存增加62.4万桶。 API数据显示，上周炼厂原油加工量下降2.8万桶/日。 API公布，上周汽油库存增加290万桶，路透调查显示，分析师预估为 增加110万桶。上周馏分油库存增加140万桶，分析师预估为增加30万桶。 上周原油日进口量增加100万桶，至918.9万桶。(完) (编译 刘静；审校 李军)