南非汇市：兰特兑美元下跌，因风险厌恶情绪增强

香港已公布经济指标--2017/5/25
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透约翰内斯堡2月7日 - 南非兰特周二下跌，法国极右翼政党总统候选人声势壮大，令投资者的风险厌恶情绪增强。
1550 GMT，兰特兑美元下跌1.1%，报13.4125兰特，隔夜交易时段收报13.2800，今日大部份跌幅是在早盘录得。
周二公布的民调显示，法国极右翼民族阵线主席勒庞很可能在总统第一轮选举中胜出，但到第二轮选举将输掉，预料独立参选人马克龙将以66%的得票比重胜出。
勒庞承诺，如果她当选总统，将让法国退出欧盟。投资者担心法国退欧，令经济前景黯淡，促使交易商卖出较高风险资产，转向买入美元避险。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 *6.50% AA- 5/25-5/26 财富证券 发展集团 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团提供担保) ========================================================================================= 贵州凯里开元 7 7 5/25簿记建档 上限7.50% AA 5/26-