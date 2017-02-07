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货币新闻 | 2017年 2月 8日 星期三 01:20 BJT

南非汇市：兰特兑美元下跌，因风险厌恶情绪增强

路透约翰内斯堡2月7日 - 南非兰特周二下跌，法国极右翼政党总统候选人声势壮大，令投资者的风险厌恶情绪增强。

1550 GMT，兰特兑美元下跌1.1%，报13.4125兰特，隔夜交易时段收报13.2800，今日大部份跌幅是在早盘录得。

周二公布的民调显示，法国极右翼民族阵线主席勒庞很可能在总统第一轮选举中胜出，但到第二轮选举将输掉，预料独立参选人马克龙将以66%的得票比重胜出。

勒庞承诺，如果她当选总统，将让法国退出欧盟。投资者担心法国退欧，令经济前景黯淡，促使交易商卖出较高风险资产，转向买入美元避险。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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