纽约期市：纽约可可跌至逾五年低位，尽管科特迪瓦城市再发生动乱

香港已公布经济指标--2017/5/25
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透纽约/伦敦2月7日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二扩大跌幅，纽约可可降至逾五年最低，伦敦可可跌至三年半低位，对供应过剩的担忧盖过科特迪瓦(象牙海岸)再发生动乱。科特迪瓦为可可最大种植国。
期糖和咖啡期货也下跌，和汤森路透核心商品指数的走势一致，3月合约展期至5月合约，提振成交量。
3月纽约可可期货收跌39美元，或1.9%，报每吨2,017美元，盘中跌至2011年11月以来最低的2,011美元。
3月伦敦可可期货收挫35英镑，或2.1%，报每吨1,641英镑，盘中跌至1,639英镑，此为2013年9月以来近月合约的最低。14日相对强弱指标处于技术超卖水准。
全球供应过多给市场带来压力，且受科特迪瓦(象牙海岸)可可出口合约违约影响的规模不确定。
交易商表示，科特迪瓦东南部城市发生动乱，但市场并不担心，因预计将不会影响可可运输。
路透调查显示，预计纽约可可在今年底前将上升至每吨2,400美元，伦敦可可将升至每吨1,880英镑。
3月原糖期货收跌0.46美分，或2.27%，报每磅20.72美分。5月白糖期货收低9.90美元，或1.8%，报每吨548.30美元。
3月罗布斯塔咖啡期货收跌11美元，或0.5%，报每吨2,147美元，此前跌至1月3日来最低2,140美元。5月阿拉比卡咖啡期货收低1.5美分，或1%，报每磅1.4505美元，为1月9日以来最低，跌穿200日移动均线。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 *6.50% AA- 5/25-5/26 财富证券 发展集团 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团提供担保) ========================================================================================= 贵州凯里开元 7 7 5/25簿记建档 上限7.50% AA 5/26-