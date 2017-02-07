纽约期市：纽约可可跌至逾五年低位，尽管科特迪瓦城市再发生动乱

路透纽约/伦敦2月7日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二扩大跌幅，纽约可可降至逾五年最低，伦敦可可跌至三年半低位，对供应过剩的担忧盖过科特迪瓦(象牙海岸)再发生动乱。科特迪瓦为可可最大种植国。

期糖和咖啡期货也下跌，和汤森路透核心商品指数的走势一致，3月合约展期至5月合约，提振成交量。

3月纽约可可期货收跌39美元，或1.9%，报每吨2,017美元，盘中跌至2011年11月以来最低的2,011美元。

3月伦敦可可期货收挫35英镑，或2.1%，报每吨1,641英镑，盘中跌至1,639英镑，此为2013年9月以来近月合约的最低。14日相对强弱指标处于技术超卖水准。

全球供应过多给市场带来压力，且受科特迪瓦(象牙海岸)可可出口合约违约影响的规模不确定。

交易商表示，科特迪瓦东南部城市发生动乱，但市场并不担心，因预计将不会影响可可运输。

路透调查显示，预计纽约可可在今年底前将上升至每吨2,400美元，伦敦可可将升至每吨1,880英镑。

3月原糖期货收跌0.46美分，或2.27%，报每磅20.72美分。5月白糖期货收低9.90美元，或1.8%，报每吨548.30美元。