加拿大股市：受银行股因美联储加息言论提振收涨，能源股走低

路透多伦多2月7日 - 加拿大股市主要股指周二上涨，权重的金融股受美国3月升息的言论提振上涨，抵销能源股因油价下跌而走低的压力。

加拿大股市S&P/TSX综合指数收涨41.86点，或0.27%，报15,498.80点。10大类股中有九种收高。

美国费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，若就业和薪资继续保持增长，他对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月会议再次升息持开放态度。

加拿大丰业银行上涨1.1%，加拿大皇家银行涨0.6%。金融股上扬0.6%。

能源股下跌0.9%，因担心美国页岩油产量不断增加，令油价走低。