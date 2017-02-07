金砖国家：2月7日股汇市收盘纵览

路透2月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月7日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.35%，报919.8点。
中国股市：沪综指小幅收跌，上攻动能不足场内观望氛围仍浓厚
中国汇市：人民币放量大幅收跌，外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
香港股市：收盘近持平，内地买需被全球市场疲弱抵消
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.32%，报64,198.899点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1166/72，上日收报3.1245/60。
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南非股市：收盘几无变动，投资者在南非总统发表国情咨文之前保持谨慎。指标Top-40指数收盘上涨0.03%，报45,366.88点；大盘综合指数收盘上涨0.06%，报52,181.91点。
南非汇市：兰特兑美元下跌，因风险厌恶情绪增强
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印度股市：下滑，从上日所及四个月高位回落，因投资者在印度央行会议之前转为谨慎，关于央行是否降息存在意见分歧。BSE指数收盘下跌0.37%，报28,335.16点；NSE指数收盘下跌0.37%，报8,768.3点。
印度汇市：卢比兑美元收报67.4075，上日收报67.2125。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.06%，报1,179.21点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.1%，报607.58点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.71%，报59.32；卢布兑欧元贬值0.13%，报63.43。(完)
(整理 王颖；审校 王兴亚)