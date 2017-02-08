《中国报摘》--中国证券报2月8日

* 头版头条:

--全国证券期货监管工作会议召开在即。业内人士指出，今年以来，中国证监会在加强稽查执法工作、规范发行审核事项、防控金融风险和深化多层次资本市场体系改革等方面做出了一系列部署，将对全年的资本市场发展产生深远影响。同时，去年中央经济工作会议提出“加大股权融资力度”，也将促进国内投融资结构的进一步变化。。

* 其他:

--万科工会诉宝能系一案继续发酵。记者采访获悉，此案还在审理中，具体开庭时间还未确定，深圳中院的裁决只是裁定罗湖法院对此案具有管辖权，而不是判定万科工会胜诉。有业内人士表示，此案预计短期难有结果，宝能短期内也不能减持万科股份，所以暂时对宝万之争难以形成实质影响。

--国土资源部会同发改委等八部门联合印发《关于扩大国有土地有偿使用范围的意见》，明确对可以使用划拨土地的相关公共服务项目，除可按划拨方式供应土地外，在自愿的前提下，鼓励以出让、租赁方式供应土地，支持以作价出资或者入股的方式提供土地，使项目拥有完整的土地产权，增加其资产总量和融资能力。

--分析人士认为，未来石油天然气体制改革中管网分开是大方向，当务之急是突破国企改革所有制的缺失和产权不明的瓶颈。同时，油气体制改革应上中下游改革“三箭齐发”，从价格、市场主体、准入、税费等方面综合推进。

--地方国企混合所有制改革近期加快推进，特别是地方各省市召开“两会”之后，对国企改革形成新的部署和安排，混合所有制改革也有了新的阶段性目标。业内人士表示，“地方版”混合所有制改革正在为改革的全面实施积累不同领域的实践经验。（完）