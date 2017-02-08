《香港报摘》--经济日报2月8日

**头版头条**

--投资界暂时未忧虑中国外汇储备下跌，并认为人民币慢贬反而刺激北水南下，连日扫高内险股，力保港股走势，恒生指数期货夜市再涨21点。

**其他**

--春节后发展商加快推盘步伐，长实地产两盘齐推，其中马鞍山星涟海将于短期内上载楼书，本月开售，主攻近期以首置名义入市的换楼及投资客。

--美亚控股因未有尽快披露内幕消息而遭证监在市场失当行为审裁处提讯，审裁处裁定，美亚及9名现任和前任高层违反《证监及期货条例》规定，将于3月15日对其处罚方式进行聆讯。

--南方东英预期，首批港股杠杆及反向产品最快于3月中旬应市，期望开拓窝轮及牛熊证以外需要杠杆买卖的投资者。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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