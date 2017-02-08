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货币新闻 | 2017年 2月 8日 星期三 08:15 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月8日-2月15日

    以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。    
 日期(月/日)  时间   国家     规模   发行细节
 2/8                 德国            标售10年期联邦债券
 2/8                 日本            标售六个月期贴现国库券
 2/8                 美国            发售10年期公债
 2/9                 美国            发售30年期公债
 2/9                 英国            标售票息1½%、2047年到期的公债
 2/9                 日本            标售三个月期贴现国库券
 2/9                 日本            标售30年期公债
                                     
 2/10                意大利          标售债券
 2/13                德国            标售六个月期贴现债券
 2/13                意大利          标售中长期债券
 2/14                日本            标售五年期公债
 2/15                英国            标售票息1/8%、2026年到期的通膨保值公债
 2/15                日本            标售一年期贴现国库券
                                     
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王颖；审校 张若琪)
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