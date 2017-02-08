《全球主要国家债券发行预告》--2月8日-2月15日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 时间 国家 规模 发行细节 2/8 德国 标售10年期联邦债券 2/8 日本 标售六个月期贴现国库券 2/8 美国 发售10年期公债 2/9 美国 发售30年期公债 2/9 英国 标售票息1½%、2047年到期的公债 2/9 日本 标售三个月期贴现国库券 2/9 日本 标售30年期公债 2/10 意大利 标售债券 2/13 德国 标售六个月期贴现债券 2/13 意大利 标售中长期债券 2/14 日本 标售五年期公债 2/15 英国 标售票息1/8%、2026年到期的通膨保值公债 2/15 日本 标售一年期贴现国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王颖；审校 张若琪)