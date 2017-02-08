《全球主要国家债券发行预告》--2月8日-2月15日

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 时间 国家 规模 发行细节 2/8 德国 标售10年期联邦债券 2/8 日本 标售六个月期贴现国库券 2/8 美国 发售10年期公债 2/9 美国 发售30年期公债 2/9 英国 标售票息1½%、2047年到期的公债 2/9 日本 标售三个月期贴现国库券 2/9 日本 标售30年期公债 2/10 意大利 标售债券 2/13 德国 标售六个月期贴现债券 2/13 意大利 标售中长期债券 2/14 日本 标售五年期公债 2/15 英国 标售票息1/8%、2026年到期的通膨保值公债 2/15 日本 标售一年期贴现国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王颖；审校 张若琪)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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