《香港报摘》--信报2月8日

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
**头版头条**
--尽管1月份人民币汇价稍为回升，但内地资金外流未止，中国外汇储备规模终于跌穿3万亿美元的心理关口。
**其他**
--日本针织成衣供应链商尚捷原定今日于创业板挂牌，但因为监管机构就该公司公众股东的人数作出查询而宣布押后上市，这是五日内第二宗创业板新股以同一理由暂停上市。
--港交所未知何时才会完成创业板检讨，但打击创业板新股“围飞”（由相熟的投资者认购）流弊刻不容缓，港交所上市主管戴林瀚表示，有关创业板检讨谘询未有时间表，市场有责任遵从证监会就创业板首次公开招股（IPO）的指引。
--斜坡和基础工程承建商FRASER HLDGS上市一年多，星期一晚披露大股东可能卖盘，或导致公司控制权变动。
--富豪酒店及百利保执行董事兼首席营运官范统表示，机场新酒店项目总投资近50亿港元，预期2020年落成，提供逾1,000间客房。（完）
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路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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