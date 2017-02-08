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货币新闻 | 2017年 2月 8日 星期三 08:16 BJT

《香港报摘》--信报2月8日

**头版头条**

--尽管1月份人民币汇价稍为回升，但内地资金外流未止，中国外汇储备规模终于跌穿3万亿美元的心理关口。

**其他**

--日本针织成衣供应链商尚捷原定今日于创业板挂牌，但因为监管机构就该公司公众股东的人数作出查询而宣布押后上市，这是五日内第二宗创业板新股以同一理由暂停上市。

--港交所未知何时才会完成创业板检讨，但打击创业板新股“围飞”（由相熟的投资者认购）流弊刻不容缓，港交所上市主管戴林瀚表示，有关创业板检讨谘询未有时间表，市场有责任遵从证监会就创业板首次公开招股（IPO）的指引。

--斜坡和基础工程承建商FRASER HLDGS上市一年多，星期一晚披露大股东可能卖盘，或导致公司控制权变动。

--富豪酒店及百利保执行董事兼首席营运官范统表示，机场新酒店项目总投资近50亿港元，预期2020年落成，提供逾1,000间客房。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
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