《中国报摘》--其他报纸重要消息2月8日

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
**上海证券报**
--记者获悉，《食盐专营办法》和《盐业管理条例》等涉盐法规正在征求社会意见，有望在2017年上半年正式落地。盐业体制改革设定了为期两年的过渡期，让企业作准备。目前，31个省(区、市)盐业体制改革实施方案已全部上报获批，有些省份的方案正陆续浮出水面。
**证券时报**
--据记者统计，今年1月上市公司并购重组的过会数量已逼近个位，与此同时项目申报数量也大幅下降。与前两年的火热相比，并购重组似乎渐成不招待见的“小孩”。
--截至2月7日，37家上市煤炭企业中有32家发布了2016年全年业绩预告或快报，其中有15家扭亏为盈，10家净利润同比增长。多家预计扭亏的煤企称，2016年实现盈利的重要原因在于，受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策影响，去年下半年煤炭价格出现了快速回升。
--保险公司2016年第四季度偿付能力报告日前陆续出炉。据记者不完全统计，截至2月7日，已有123家保险公司披露了2016年第四季度偿付能力报告。其中，94家保险公司偿付能力较第三季度出现下滑，占比达76%；与2016年三季度末相比，保险公司偿付能力仍延续了下降趋势。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮；; 审校 乔艳红)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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