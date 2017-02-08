《中国报摘》--其他报纸重要消息2月8日

**上海证券报**

--记者获悉，《食盐专营办法》和《盐业管理条例》等涉盐法规正在征求社会意见，有望在2017年上半年正式落地。盐业体制改革设定了为期两年的过渡期，让企业作准备。目前，31个省(区、市)盐业体制改革实施方案已全部上报获批，有些省份的方案正陆续浮出水面。

**证券时报**

--据记者统计，今年1月上市公司并购重组的过会数量已逼近个位，与此同时项目申报数量也大幅下降。与前两年的火热相比，并购重组似乎渐成不招待见的“小孩”。

--截至2月7日，37家上市煤炭企业中有32家发布了2016年全年业绩预告或快报，其中有15家扭亏为盈，10家净利润同比增长。多家预计扭亏的煤企称，2016年实现盈利的重要原因在于，受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策影响，去年下半年煤炭价格出现了快速回升。

--保险公司2016年第四季度偿付能力报告日前陆续出炉。据记者不完全统计，截至2月7日，已有123家保险公司披露了2016年第四季度偿付能力报告。其中，94家保险公司偿付能力较第三季度出现下滑，占比达76%；与2016年三季度末相比，保险公司偿付能力仍延续了下降趋势。(完)