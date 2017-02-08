《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月8日

*工商时报：

--阳明海运董事会后公告减资后增资，采私募方式进行，私募价格为10.48台币，第一次增资金额为16.9亿台币，增资后官股比率将从33.3%提高为36.62%，后续增资时官股都将由国发基金参与，以维持官股不低于33.3%。

--蔡英文总统出席新式高级教练飞机委制协议书，及合作备忘录签署启动典礼时表示，未来不仅要求如期、如质，完成新式高教机的自研自制任务，也期许能够同时完成重新厚植台湾航太工业人才链，及加强产业连结两项核心任务。

--国家通讯传播委员会(NCC)副主委兼发言人翁柏宗昨证实，摩根士丹利所委托的律师事务所，已在6日完成NCC要求并购台湾主要有线电视系统业者之一的中嘉网路补件资料，NCC将针对中嘉案、择日举办公听会。

*经济日报：

--蔡英文表示，政府支持国发基金专案匡列额度，投资本土影视产业。文化部端出两大利多，包括引进资金至少120亿台币、并成立〞投融资专案协力办公室〞作为媒合平台，解决影视、金融双方产业沟通不良问题。

--经济部智慧局揭晓去年专利百大排名，台积电以发明专利申请873件，首度夺下专利申请冠军。而曾经连续14年稳坐冠军宝座的鸿海，因专利申请策略转变落居第三名。 (完)