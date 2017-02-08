中国债市动态：现券随期货稍走好，10年国债定位偏低但影响暂不明显

路透上海2月8日 - 中国银行间债市现券周三早盘收益率稍降，因自身缺乏方向，仅追随期货向好波动，利率互换(IRS)则变化不大。新债发行市场上，稍早10年期国债结果大幅低于预期，但对二级市场影响暂不明显。

财政部上午招标新发的10年国债中标利率为3.40%，明显低于3.46%的市场预测均值；同时招标的一年期固息国债中标利率为2.78%，与预测值一致。

华中一银行交易员称，对于10年国债招标结果，“大家都偏了，加权变边际的感觉啊。这个位置肯定是投资户进场了。”

交易员透露，二级市场上10年左右国开债160213券最新成交在4.17%左右，同期限国债160023在3.45%，较上日有约两个基点(bp)的下行。

上海一交易员并指出，与国开等金融债相比，近日10年国债走势较为稳定，加之与期货基差仍待修复，即使一级向好，二级收益率向下的动力也较为有限。

公开市场方面，央行继续未进行任何操作，为连续第四日暂停，单日净回笼1,250亿元人民币。