中国债市动态：现券随期货稍走好，10年国债定位偏低但影响暂不明显

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透上海2月8日 - 中国银行间债市现券周三早盘收益率稍降，因自身缺乏方向，仅追随期货向好波动，利率互换(IRS)则变化不大。新债发行市场上，稍早10年期国债结果大幅低于预期，但对二级市场影响暂不明显。
财政部上午招标新发的10年国债中标利率为3.40%，明显低于3.46%的市场预测均值；同时招标的一年期固息国债中标利率为2.78%，与预测值一致。
华中一银行交易员称，对于10年国债招标结果，“大家都偏了，加权变边际的感觉啊。这个位置肯定是投资户进场了。”
交易员透露，二级市场上10年左右国开债160213券最新成交在4.17%左右，同期限国债160023在3.45%，较上日有约两个基点(bp)的下行。
上海一交易员并指出，与国开等金融债相比，近日10年国债走势较为稳定，加之与期货基差仍待修复，即使一级向好，二级收益率向下的动力也较为有限。
公开市场方面，央行继续未进行任何操作，为连续第四日暂停，单日净回笼1,250亿元人民币。
金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1706早盘收报97.805元，较上日结算价涨0.22%；10年期国债主力合约T1706收报94.00元，较上日结算价涨0.38%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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