《香港报摘》--其他报纸重要消息2月8日

**明报**

--刚过去的农历年入境旅客录得显着增长，惟并非所有零售股均有受惠，周大福珠宝公布农历年期间的港澳地区销售按年下跌11%，相反主力销售较廉价化妆及护肤品的莎莎国际却轻微增长3.5%。

--据消息人士表示，招金矿业计划今年回归A股，近期正全力推进到上市的申请材料准备与申报工作。

**星岛日报**

--滙丰香港继去年九月推“小圈子”版个人对个人(P2P)转帐服务后，今日再推出以信用卡过数的手机钱包PayMe，让非滙丰客户都可用该行的P2P转帐服务。

--内房陆续公布今年首月销售数据，普遍录得急速增长；其中，融创 1月新增预订销售金额大增97%至83.2亿元人民币，不过按月则倒退67.27%。

**苹果日报**

--市场人士透露，德意志银行昨日向香港员工派大信封，分析员与销售部门等均受到影响，据闻主要是年资长的员工被裁；德银发言人对有关消息不予置评。

--香港电讯子公司CSL已入禀香港高等法院申请将润迅通信清盘，因后者未有缴交批发服务费用，案件已排期于4月19日处理。

**东方日报**

--浙商银行称，已收到中国银监会的批准，同意该行于境外非公开发行不超过1.5亿股的优先股，募集金额不超过150亿元人民币等值外币。

--阳光房地产信托基金公布，截至去年底止六个月可分派收入按年仅微跌0.64%至2.05亿港元，每基金单位将获分派0.122港元。

**文汇报**

--衍生集团主席兼行政总裁彭少衍表示，公司自去年引入丰盛控股为第二大股东后，双方透过合营公司在内地及香港共同发展合作，希望3年内能在内地开办6所中医院及60所健康中心。（完）

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