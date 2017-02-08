《香港报摘》--其他报纸重要消息2月8日

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
**明报**
--刚过去的农历年入境旅客录得显着增长，惟并非所有零售股均有受惠，周大福珠宝公布农历年期间的港澳地区销售按年下跌11%，相反主力销售较廉价化妆及护肤品的莎莎国际却轻微增长3.5%。
--据消息人士表示，招金矿业计划今年回归A股，近期正全力推进到上市的申请材料准备与申报工作。
**星岛日报**
--滙丰香港继去年九月推“小圈子”版个人对个人(P2P)转帐服务后，今日再推出以信用卡过数的手机钱包PayMe，让非滙丰客户都可用该行的P2P转帐服务。
--内房陆续公布今年首月销售数据，普遍录得急速增长；其中，融创 1月新增预订销售金额大增97%至83.2亿元人民币，不过按月则倒退67.27%。
**苹果日报**
--市场人士透露，德意志银行昨日向香港员工派大信封，分析员与销售部门等均受到影响，据闻主要是年资长的员工被裁；德银发言人对有关消息不予置评。
--香港电讯子公司CSL已入禀香港高等法院申请将润迅通信清盘，因后者未有缴交批发服务费用，案件已排期于4月19日处理。
**东方日报**
--浙商银行称，已收到中国银监会的批准，同意该行于境外非公开发行不超过1.5亿股的优先股，募集金额不超过150亿元人民币等值外币。
--阳光房地产信托基金公布，截至去年底止六个月可分派收入按年仅微跌0.64%至2.05亿港元，每基金单位将获分派0.122港元。
**文汇报**
--衍生集团主席兼行政总裁彭少衍表示，公司自去年引入丰盛控股为第二大股东后，双方透过合营公司在内地及香港共同发展合作，希望3年内能在内地开办6所中医院及60所健康中心。（完）
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(整理 雷美珍；审校 乔艳红)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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