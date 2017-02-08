港报财经评论：避险加剧板块轮动--信报2月8日

避险加剧板块轮动/ 陆文

近期港股在高位拉锯，恒指昨天波幅不足150点，收报23,331点，微跌0.07%。反之，在北水南下、国企股造好下，国指收报9,846点，涨0.06%。大市成交额687亿港元，维持在较活跃的水平。

农历新年长假期后有较多资金入市，好淡双方博弈，板块频频轮动，炒股不炒市，但资金避险意识有所提升。

恒指去年12月底下试250天线，即21,400点附近，至昨天高见23,403点，一个多月累积升幅逾2,000点，正处于笔者预计短期上落区间22,400/23,400点的上限阻力位。在重磅金融股及蓝筹股的推动下，恒指多条移动平均线稳步向上，若成功冲破23,400点这个阻力区3%至5%，反映是真突破，将有力上试去年第四季24,200点水平。

不过，近期市况出现若干令人不安的现象，金价未因美元回稳而持续上升，美债价格回软，美股依靠少数银行股支撑，资金流入本港公用股及抗跌力强的股份避险，显示市场有「畏高症」。美国总统特朗普新政所衍生的牛市预期，仍存在变数，除了担心其新政能否落实之外，欧洲多国年内相继举行大选，希腊债务问题亦随时再浮现，均驱使资金先行避险。

另一边厢，中国当局也在释放收紧货币政策的讯号，市传人民银行要求商业银行收缩信贷投放规模，大量资金回笼导致近日内地10年期国债孳息急升。至于会否先来一次屠熊杀仓的假突破，才出现预期的调整，实在难以推测。然而，资金避险已十分明显，反有利后市保持实力，减低调整带来的杀伤力。

美滙指数重上100，金价徘徊在1,230美元水平，金矿股昨天有好表现。中国黄金收报18.44港元，急涨8%；招金收报7.91港元，升4.5%；紫金收报2.88港元，涨2.5%；SPDR金ETF收报910港元，亦有0.7%升幅。

黄金等商品价格一向反覆，短期美滙指数回升，或引致一番调整，但黄金仍扮演着重要的避险角色。去年笔者建议银发族必须逢低吸纳黄金，原因是全球金融系统在长期量化宽松的环境下，已产生不少后遗症。

强势股持续上升，大行亦纷纷加把劲唱好。获瑞信看好的内险股经一轮急升过后，估值仍低于3年平均水平，当中国寿最受惠行业整顿及收益率上升，昨天收报23.5港元，升2.2%；中国太平）收报18.4港元，涨2.1%，其余股份均有寸进。

手机设备股方面，舜宇光学收报47.15港元，升2.5%；瑞声科技收报82.45港元，高收3.5%。至于相对落后的比亚迪电子，大摩发表报告指三星金属壳业务仍为比亚迪电子主要盈利来源，预计于市场占比大，能受惠行业增长，把其目标价由7.5港元提高至8港元，评级为「跑赢大市」，收报7.09港元，抽升8.7%。通达升1.3%，晨讯科技涨4.8%，丘钛科技亦有2.6%升幅。

汽车股经过早前的升浪后，现阶段着实超买，近期相关窝轮有挟淡仓带来技术性补仓追货，小心一旦挟完会急速回吐。吉利汽车收报9.89港元，跌3.6%。长城汽车 1月总销量9.12万台，按年升0.71%，大和资本报告指出，该股1月销量增长疲软，明显低于之前两个月，预期激烈的竞争将侵蚀其利润率。长城汽车收报8.16港元，跌2.3%。广汽收报11.78港元，跌1.7%。

华晨中国昨天有两宗大手成交，推动股价向上，收报12港元，升2.6%，扭转早前相对落后的表现。汽车股现水平已反映不少利好因素，销量增长及毛利能否持续，将决定个别股份后市表现。

濠赌股方面，有资金趁好消息出货。在农历新年长假期间，行业表现较预期为佳，瑞银发表研究报告指出，2月首5天（即农历初五至初九），澳门赌收约每日10亿至12亿澳门元，高于去年10月黄金周的每日9亿至10亿澳门元；不过，由于1月赌收较预期弱，相信其他券商已经调低2月赌收增长预测至高单位数。瑞银对行业整体看法维持「中性」。

银娱昨天股价跌1.8%，永利澳门跌2.3%，金沙中国跌2%，美高梅中国低收1.9%，澳博则升1%。濠赌股是季节性炒上落的理想对象，月内逢高应见获利回吐。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘