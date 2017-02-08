港报财经评论：润药质地不差，短綫浮上水面--经济日报2月8日

润药质地不差 短綫浮上水面/ 林瑞芬

内地股市昨牛皮偏软，港股亦乏方向。恒指昨收报23,331，微跌0.07%；国指收报9,846，升0.06%，大市成交额687亿港元。

Wind资讯统计资料显示，本周中国人行公开市场回笼6,250亿元人民币，下周回笼将进一步攀升至9,000亿元人民币。如果央行公开市场继续无明显安抚操作，下周开始，市场流动性将迎来真正考验。A股难望在此情况下作出向上突破，港股好淡拉锯。技术上，恒指除非强势突破24,000，国指突破10,000，不然，还是集中在选股身上。

华润医药作为华润系其中一员，逢低收集作中綫投资。综合医药股而论，集团不单从事制药，还从事分销及零售业务。

制药而言，集团在国内拥有多个名牌，包括华润三九、东阿阿胶、华润双鹤等，这都是过去集团通过控股股东参与相关药企重组，逐渐取得成果。目前，华润医药是内地第二大制药公司，主销中药及化学药品，两者分占于2016年上半年度占总收入的49.4%及42%。未来计划进一步拓展生物制药，相关收入只占2016年上半年度总收入的1%。为达目标，去年底，集团就与合肥天麦生物订立战略合作协议，开发胰岛素重组蛋白技术及系列产品，天麦生物的重组人胰岛素注射液已申报生产批件，有望在2017年推出市场。内地人随着财富增多，「富贵病」也增多，其中，糖尿病的诊治需要胰岛素注射液。因此，产品未来的增长值得期待。

分销方面，集团正迎来政策机遇。2017年1月9日，国家衞计委公布《在公立医疗机构采购中推行两票制的实施意见（试行）》（下称《意见》）有关情况，标志着两票制国家方案正式对外公布。《意见》指出争取将两票制于2018年在全国推开。所谓两票制，即生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票。在推动业务向大型流通企业集中的同时，也将压缩「过票」、「洗票」等不规范行为的空间。配合营改增、税务核查等政策，长期而言，存在于药店终端的「不开票采购价」将会逐步消亡。这将大幅压缩中小药店企业的盈利空间，但有利于规范化的大型连锁药店做大做强。

以2015年收入统计，集团是中国第二大医药分销商，目前最大是国药。对华润医药的分销业务则是机遇的来临。因为随着两票制的快速落地，两票制实施后，部分企业过去通过过票商业公司完成资金费用的循环圈基本被断路，加上自2016年5月在全国范围内实施营改增税改政策，大量靠倒票生存的商业公司面临整合压力。医药流通行业的集中度将会进一步提升，去年刚上市的华润医药目前有充裕资金，未来在省市进行收购合并。据了解，集团将以并购目标省市非一綫分销商，并购之后更能发挥规模效益。其次，在两票制下，医药制造行业也将面临更大的资金及财务处理压力，但华润医药有品牌，又有母系支持，融资成本将较低，资金面将较可承受压力。现时集团已进入第20个分销省份云南，未来有条件提前完成分销业务覆盖22至23个省市的目标。

华润医药上市集资约20亿美元（约156亿港元），其中45%预算用于并购。引述中金去年12月报告指，集团具有把握中国医疗保健市场巨大增长潜力的优势定位。未来公司将：1）通过发展和巩固其极具竞争力的非处方药/阿胶产品以及布局具有良好增长前景的治疗领域（如中枢神经系统、呼吸系统和麻醉阵痛等）来进一步挖掘其内生增长潜力；2）通过战略投资、收购和国际合作，积极寻求外部机会。

集团去年10月底才上市，未来并购带来的催化可能值得跟进。以该股上市价每股9.1港元，现股价8.7港元仍在潜水，不宜低估中期的盈利前景。上周股价从低位回升有异动，短期股价有望回探9至9.1港元。去年底，按美银美林中期目标看11.5港元、中金看10.36港元、里昂看10.84港元，股价浮上水面只是保守的目标推测。里昂估其2017年度每股盈利为0.58港元，滙丰为0.57港元，美银美林为0.53港元，未来股价反覆挑战10元，预测市盈率19倍，作为综合医药龙头股来讲，估值也算合理。（完）

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