港报社评：土地政策须深思熟虑，勿轻率助长地产霸权--明报2月8日

土地房屋是香港市民最关心的问题，多名特首参选人的政纲均设专章，大谈增加土地和公营房屋供应。香港市民饱受高楼价之苦，与「地产霸权」息息相关，前任政府长时间停止造地、纵容「发水楼」牟取暴利等歪风，尤惹诟病。增加房屋供应，是釜底抽薪之道，不过特首参选人除了要有遏抑楼价的决心，还有责任阐明政策不会向地产商利益严重倾斜，断绝官商勾结和纵容「地产霸权」赚到尽的嫌疑。

特首参选人曾俊华在政纲中提出增建公营房屋，「目标是为全港六成市民提供公营房屋作居所」，惹来不少回响。特首梁振英回应记者提问时质疑，就算政府将来开发的土地全都用来兴建公营房屋，不再卖地兴建私人住宅，都未必能达到目标，况且市场若没有私人住宅供应，楼价必然飈升，导致很多本应有能力购买私楼的人，也要轮候公营房屋。曾俊华其后承认，六成是一个「长远目标」，「需要一段时间才可以做到」。

梁振英为现任特首，开腔点评某位参选人的政策主张，容易惹来揣测，做法是否恰当，可以商榷，不过特首参选人在政纲勾勒愿景时，宜将事情说得清晰明白，以免予人乱开空头支票的观感。正如长远房屋策略督导委员会前成员李华明所言，就事论事，如果土地供应情况不变，为六成市民提供公营房屋的目标，的确难以做到。曾俊华出任财政司长近10年，主要面对两大批评，一是严重低估财政盈余，二是主持土地供应督导委员会期间，在开拓土地方面乏善足陈。私楼供应短缺、楼价飈升，得益最大的当然是地产商。曾俊华确有需要进一步向社会说明，在卖地政策、遏抑楼价，以及未来5年兴建公私营房屋比例等，采取什么立场。

目前四大特首参选人，曾俊华、叶刘淑仪和胡国兴都已公布政纲，唯独林郑月娥欠奉。房屋问题是重中之重，林郑必须尽快交代，以便各界参详比较。环顾现有3名参选人的政纲，增加土地房屋供应都是主力重点，惟专谈遏抑楼价的章节不多，叶刘政纲相对而言算是着墨较多，例如提出应检视现时的卖地和招标机制，避免采用刺激楼价的方式出售土地，令楼市过热等。过去地产商屡被质疑推高楼价牟取暴利，「地产霸权」之说不胫而走，梁振英上台后虽有所收敛，惟「劏房楼盘」大行其道，令不少市民仍旧对「地产霸权」愤愤不平。下任特首必须妥善处理与地产发展商的关系，保障普罗市民利益。

曾俊华在政纲中，提出「以创新方式增加社区用地」，包括在新拍卖或重建的住宅和工商用地，加入条款，要求地产商代政府兴建额外楼面面积 ( 约5%，由政府拥有业权 )，作「政府、机构或社区」（GIC）用途，由政府分配给不同机构，营运安老院、托儿所、幼稚园等公共及社区设施，相关建筑成本将在地价上反映。政纲又主张提供诱因，鼓励已划为商业区的旧工厦重建，若重建计划可为社区带来改善，诸如扩阔道路、改善通风等，地产商可得到额外楼面面积。由政府专门觅地兴建老人院等社区设施，论效率可能比不上由私人发展商代劳，惟在「提供诱因」时，必须慎重处理，减少发展商有钻空子的机会。

10多年前，政府容许地产项目的「出售建筑面积」，较卖地时所预定的建筑面积多，地产商在地盘内加建道路等设施，可额外获得兴建更多楼面的优惠，同时又提供经济诱因，鼓励地产商额外兴建环保露台、空中花园等，推动环保概念，目的为提高居住质素。结果地产商趁机钻空子，大建「发水楼」，将大露台、大窗台等悉数计入单位的「建筑面积」牟取暴利，部分物业大幅「发水」三至四成，单位实用面积大降，惹来官商勾结和利益输送的质疑。监于舆论狠批，政府2010年终于公布一系列措施，「发水」上限不得多于一成。前车可监，向地产商提供诱因时，必须确保不会重蹈覆辙。

曾俊华表示，目前缺地兴建社区设施，需要给予诱因，鼓励发展商提供社区设施，额外增加的楼面亦是提供予市民使用，否认政策偏向地产商。惟魔鬼总在细节里，地产商会否有机会再钻空子，又或因为无利可图，随便将老人院等社区设施建设在垃圾房旁边等，都需要正视。地产建设商会选委昨天与叶刘淑仪会晤，据悉希望未来特首可协助社会消除「官商勾结」和「地产霸权」等指控。既然不想再蒙污名，地产发展商实须改变赚到尽的营商之道，下任特首亦须以实际行动，证明施政不会向地产商利益倾斜。

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