港报社评：梁国雄分薄票源，参选者须再努力--信报2月8日

「有谱」（普选）的特首参选人本来是四位，如无意外今日将会增加至五位。社民连、人民力量、朱凯廸团队及香港众志昨日联合公布，立法会议员梁国雄决参与「二○一七特首民投」，目标是取得三万七千个「公民提名」，藉此游说民主派选委提名梁国雄入闸，参加行政长官选举，相关计划今日早上召开记者会交代。

外号长毛的梁国雄之所以参选，声称原因是「『人大八三一』之下重启政改、《二十三条》势卷土重来、『人大释法』取消议员资格、『官商乡黑』勾结无日休止、全民退保等民生政策遥遥无期」，令民主派没有逃避严峻现实的理由，只有负起重申民主原则、民生纲领的责任。

特首参选人若然真的增加至五位，局势有何影响？唯一可以肯定的是，梁国雄本人最终不可能当选特首，他带来的影响只是分薄其他参选人的提名票。林郑月娥和叶刘淑仪相信受到的牵连甚小，比较麻烦的是曾俊华和胡国兴，这两位仁兄本来有望得到民主派选委给予提名票，如今横里杀出一个搅局的程咬金，长毛或多或少削弱他俩的入闸机会。

更加感到麻烦的是民主派三百位以上的选委，给梁国雄提名票的话，似乎浪费弹药，不给他提名票的话，又好像无情无义，并难以说服部分支持者，处境尴尬。不管社民连等四个政团如何为推举梁国雄参选说出冠冕堂皇的理由，长毛插一腿的客观效果仅止于「鎅票」而已，最坏的后果是「揽炒」，梁国雄、曾俊华和胡国兴全部跨不过提名所需的一百五十票门槛。

暂且撇开长毛加入混战的影响不谈，曾俊华前日发表的参选政纲之中，提到目标为六成市民提供公营房屋，现任特首梁振英昨日随即表示质疑。他指出，即使不再向私人市场卖地，亦未必能够落实有关政策；如果不再向私人市场卖地，楼价和租金只会愈来愈高，令本来有能力购买或租住私人房屋的人士都要排队轮候公营房屋。梁振英认为，曾俊华提出的是重大的政策改变，要求他向市民交代清楚。

梁振英的讲法不无道理，正如本报作者高天佑所言，曾俊华的建屋大计比起前特首董建华的「八万五」更加激进，因为要额外安置一百零五万人于公营房屋；假设于五年任内达标，每年平均要兴建八万四千个单位，就算拉长至十年达标，每年也要产生四万二千个单位，是现时每年兴建量的一倍以上。

曾俊华所说的六成市民入住公营房屋，毫无疑问是出于选举策略的考虑，务求讨得普罗大众的欢心，藉着傲视同侪的民望垫高其当选的机会。如出一辙的是，提出探讨引入「负入息税」制度，在职贫穷者不但毋须缴税，还可以得到政府补贴，此举肯定大受草根阶层欢迎。然而问题却在于，讨好民众仍须建基于现实，否则难免予人乱开空头支票之感。面对梁振英并非无的放矢的质疑，曾俊华惟有解释，六成市民入住公营房屋只是一个长远目标，需要一段时间才可以做到。

我们认为，曾俊华胸怀大志有这样的长远策略不是坏事，但他最好能够讲清楚，具体而言怎样执行，尤其重要的是，大手笔兴建公营房屋之余，如何同一时间提供足够的私人住宅，两者不可偏废。建屋相对不难，最难的是觅地，曾俊华是否有魄力开山劈石，处理好错综复杂的新界土地问题，例如业权不清的大量棕地，乃建屋目标能否达到的关键。

突然之间多了一位梁国雄参选，在民主派选委之间造成分薄票源的危机，笑言至今只得五张提名票公开支持的曾俊华有必要再加把劲，既然「唔识知难而退」，就应把自己的政纲讲得透彻一点，予公众切实可行而非空谈的信心；同样必须努力的当然包括胡国兴。

世间多少事，说来容易实行难，讨好民众无非向未来的方向指出希望所在，但不要忘记，当希望变成失望的时候，讨好往往变成讨厌。

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