《全球汇市》欧元微跌，整理近期政治忧虑造成的跌势

* 法国选情备受关注，给欧元带来压力 * 美元兑日圆脱离隔夜所及逾两个月低位 * 投资者静候本周稍晚特朗普与安倍的会晤 路透东京2月8日 - 欧元周三在亚洲市场整理近期跌势，欧洲大选前的政治忧虑遏制了欧元兑美元稍早的涨势。 法国总统大选在丑闻泥潭中越陷越深，独立参选人马克龙否认涉及婚外情，保守派候选人菲永加紧挽救自己的声誉。 法国将在4月23日和5月7日进行的两轮选举投票存在不确定性，这促使法国10年期公债较可比德债收益率之差扩大至近四年最阔水准。 民调显示，在第一轮投票中，马克龙的支持率将略高于菲永，但落后于极右翼民族阵线主席勒庞。勒庞誓言将使法国退出欧元区，并将就法国是否退出欧盟举行投票。 欧元兑美元 跌0.1%至1.0671美元，周二最低曾跌至1.0656，为1月底以来最低，且远低于上周创下的近两个月高点1.0829。 欧元兑日圆 跌0.1%至119.95日圆，隔夜曾跌至12月5日以来最低水准119.545。 荷兰和德国大选也将至，意大利也有可能举行选举。 然而美元涨势料受特朗普的保护主义立场制约。美国总统特朗普及其一名高级顾问上周对德国、日本和中国连番开火，称这几个国家为了本国利益让本币贬值。 “法国总统选举的不确定性对欧元有负面影响，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “但另一方面，特朗普的美元政策支撑了欧元兑美元汇率。鉴于如上两个因素，我认为目前市场走向并不太明朗。” 市场并未理会日本经常帐数据。日本财务省公布的数据显示，12月经常帐盈余为1.11万亿日圆(98.8亿美元)，低于路透调查中分析师预估中值盈余1.29万亿日圆。 中国1月末外汇储备跌破3万亿美元关口，为近六年来首次。这一消息令美元获得支撑。 美元兑日圆 小幅涨至112.43，远离隔夜低点111.59，这是11月底以来的最低位。投资者在等待美日领导人会晤。 特朗普将于本周稍后欢迎日本首相安倍晋三访美。市场参与者在等待此次会晤中可能出现的有关汇市，或是有关日本财政或货币政策的言论，尽管贸易和国防问题或将成为此次会晤的焦点。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0670 1.0680 -0.09 +1.49 1.0513 美元/日圆 112.52 112.37 +0.13 -3.72 116.87 欧元/日圆 120.08 120.02 +0.05 -2.48 123.14 美元/瑞郎 0.9983 0.9970 +0.13 -1.92 1.0178 英镑/美元 1.2484 1.2510 -0.21 +1.20 1.2336 美元/加元 1.3192 1.3181 +0.08 -1.77 1.3430 美元/离岸人民币 6.8417 6.8342 +0.11 -1.88 6.9726 澳元/美元 0.7618 0.7624 -0.08 +5.59 0.7215 新西兰元/美元 0.7298 0.7299 -0.01 +5.14 0.6941 澳元/日圆 85.690 85.720 -0.03 +1.62 84.320 新西兰元/日圆 82.110 82.040 +0.09 +1.16 81.170 英镑/日圆 140.49 140.55 -0.04 -2.45 144.02 澳元/新西兰元 1.0434 1.0445 -0.11 +0.49 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/汪红英/孙国玉/王颖；审校 张涛/张若琪/杜明霞)