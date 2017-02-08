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货币新闻 | 2017年 2月 8日 星期三 09:15 BJT

《全球汇市》欧元微跌，整理近期政治忧虑造成的跌势

    * 法国选情备受关注，给欧元带来压力
    * 美元兑日圆脱离隔夜所及逾两个月低位
    * 投资者静候本周稍晚特朗普与安倍的会晤

    路透东京2月8日 - 欧元周三在亚洲市场整理近期跌势，欧洲大选前的政治忧虑遏制了欧元兑美元稍早的涨势。
    
    法国总统大选在丑闻泥潭中越陷越深，独立参选人马克龙否认涉及婚外情，保守派候选人菲永加紧挽救自己的声誉。

    法国将在4月23日和5月7日进行的两轮选举投票存在不确定性，这促使法国10年期公债较可比德债收益率之差扩大至近四年最阔水准。
    
    民调显示，在第一轮投票中，马克龙的支持率将略高于菲永，但落后于极右翼民族阵线主席勒庞。勒庞誓言将使法国退出欧元区，并将就法国是否退出欧盟举行投票。
    
    欧元兑美元      跌0.1%至1.0671美元，周二最低曾跌至1.0656，为1月底以来最低，且远低于上周创下的近两个月高点1.0829。
    
    欧元兑日圆         跌0.1%至119.95日圆，隔夜曾跌至12月5日以来最低水准119.545。

    荷兰和德国大选也将至，意大利也有可能举行选举。
    
    然而美元涨势料受特朗普的保护主义立场制约。美国总统特朗普及其一名高级顾问上周对德国、日本和中国连番开火，称这几个国家为了本国利益让本币贬值。             
    
    “法国总统选举的不确定性对欧元有负面影响，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。
    
    “但另一方面，特朗普的美元政策支撑了欧元兑美元汇率。鉴于如上两个因素，我认为目前市场走向并不太明朗。”

    市场并未理会日本经常帐数据。日本财务省公布的数据显示，12月经常帐盈余为1.11万亿日圆(98.8亿美元)，低于路透调查中分析师预估中值盈余1.29万亿日圆。
    
    中国1月末外汇储备跌破3万亿美元关口，为近六年来首次。这一消息令美元获得支撑。
    
    美元兑日圆      小幅涨至112.43，远离隔夜低点111.59，这是11月底以来的最低位。投资者在等待美日领导人会晤。
    
    特朗普将于本周稍后欢迎日本首相安倍晋三访美。市场参与者在等待此次会晤中可能出现的有关汇市，或是有关日本财政或货币政策的言论，尽管贸易和国防问题或将成为此次会晤的焦点。

                                              纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.0670  1.0680  -0.09  +1.49  1.0513
    美元/日圆                   112.52  112.37  +0.13  -3.72  116.87
    欧元/日圆                   120.08  120.02  +0.05  -2.48  123.14
    美元/瑞郎                   0.9983  0.9970  +0.13  -1.92  1.0178
    英镑/美元                   1.2484  1.2510  -0.21  +1.20  1.2336
    美元/加元                   1.3192  1.3181  +0.08  -1.77  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8417  6.8342  +0.11  -1.88  6.9726
    澳元/美元                   0.7618  0.7624  -0.08  +5.59  0.7215
    新西兰元/美元               0.7298  0.7299  -0.01  +5.14  0.6941
    澳元/日圆                   85.690  85.720  -0.03  +1.62  84.320
    新西兰元/日圆               82.110  82.040  +0.09  +1.16  81.170
    英镑/日圆                   140.49  140.55  -0.04  -2.45  144.02
    澳元/新西兰元               1.0434  1.0445  -0.11  +0.49  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/汪红英/孙国玉/王颖；审校 张涛/张若琪/杜明霞)
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