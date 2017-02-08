港报社评：公屋应该增建，前提多拓土地--经济日报2月8日

一石激起千重浪，角逐特首的曾俊华提出6成人住公营房屋的目标，引起很大争论，有认为是不切实际。惟在提供稳定的建私楼土地之前提下，确应增建公营房屋，关键是开拓土地。

由于住屋实在是本港民生、社会问题的重中之重，最大民怨所在，故其实3位已公布政纲的特首参选人，都不约而同地提出要增建公营房屋。曾俊华的房屋目标备受争议，是因若将住在公营房屋的港人比例，由目前的45.6%大增至60%，意味要额外多建39万个公营房屋单位；若计及人口增长，未来30年则要多建64万个。

如此大量土地，从何而来？若是从建私楼的土地转过来，那私楼供应势将大减，私楼价格恐如火箭急升，并非市民愿见。

但另一方面，港人确实又希望港府能多建公营房屋，底因有二。

其一，过去数十年，不少市民正是通过住在租金低廉的公屋，不但安居乐业，更能逐步累积资本，走进小康以至创业，起码能够应付子女教育开支，达到跨代脱贫以至晋身中产阶层，公屋成为成功的上流基石，不少名人如前律政司司长黄仁龙、I.T.集团老板沈嘉伟，小时候都是在公屋长大的。

其二，至于居屋，是可让收入超过入住公屋资格、又无力在楼价不断飈升下买私人楼宇的市民，有置业安居的机会，对纾减夹心阶层楼怨，有重要作用。此外，居屋亦成为公屋与私楼之间的阶梯，协助市民由公屋上流至私楼，故市民对公屋和居屋的需求一直不绝。

问题关键始终是僧多粥少，土地供应增加，顺得公营房屋需要的哥情，难免得失私楼需求的嫂意。既然维持足够而稳定的私楼土地供应，如目前约每年可起1.8万伙的目标，是主流共识，那要增加公营房屋不论是公屋抑或居屋，以至其他津助房屋，就要拓展更多土地，建立足够的土地储备。

故归根究柢，仍是香港应如何开拓土地，是大规模发展棕地、开发郊野公园、还是大举填海造地？若多管齐下，优先次序与比重、以至具体地点与做法又应如何？应如何平衡与适当补偿受影响群体的利益？特首参选人应积极建议，与公众广泛讨论，以藉着特首选举让社会能寻求主流共识，让不论谁当上特首，下任政府都能有民意支持，能展开手脚在拓地建屋上力求打破原有掣肘，真正做出成绩。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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