台湾汇市：台币续随韩元走贬，台股趋弱外资买汇但出口商抛汇限缩跌幅

路透台北2月8日 - 台币兑美元周三早盘连续第二日走贬。交易员表示，韩元走疲，台股也趋弱，外资近一波的汇入似有稍缓迹象，继而反手买美元，令台币小贬。

他们指出，虽然外资买美元，但出口商在31.1价位附近也有些许美元抛盘，限缩台币贬幅。也有交易员认为，目前并非月底，预料出口商会稍等一下，视情况再大笔出手。

〞外资汇入是一段一段的，从1月初到2月初，我认为他们汇入完毕了。〞一位大型商银交易员称。

他指出，1月3日至2月初台币涨幅已达1.3角，波段涨势看来已经满足；未来是否会有大幅汇入契机尚不得而知，不过台币近期可能会休息一段时间。

至于央行的动作，交易员表示，目前央行动作仍不明显，由于美国近期对汇率的评论和关注特别多，预料央行就算有动作也不会太大。

美元涨势料受特朗普的保护主义立场制约。美国总统特朗普及其一名高级顾问上周对德国、日本和中国连番开火，称这几个国家为了本国利益让本币贬值。

欧元周三在亚洲市场整理近期跌势，欧洲大选前的政治忧虑遏制了欧元兑美元稍早的涨势。

本地时间10:25，韩元兑美元报1,146.0，上日收在1,144.3；台股加权指数则跌0.35%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘相似；目前一个月美元/台币远汇报31.003/31.054，上日收在31.010。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.000-31.100

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